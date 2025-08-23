Под Иркутском свыше 100 человек ищут пенсионерку, пропавшую в лесу
Сотрудники на месте пропажи пенсионерки. Обложка © Telegram / «МВД38»
Крупномасштабная поисково-спасательная операция развернута в лесных массивах Боханского района Иркутской области. Сотрудники ищут пропавшую бабушку. Об этом сообщает Главное управление МВД России по региону.
Пожилая женщина Гу Гуйлань пропала более суток назад во время сбора грибов в лесном массиве села Александровское. По предварительной информации, 84-летняя пенсионерка азиатской внешности отделилась от группы родственников и потеряла ориентацию в лесу. Самостоятельные поиски близких не увенчались успехом, что потребовало вмешательства профессиональных спасательных служб.
Сотрудники и волонтёры продолжают спасательную операцию. Видео © Telegram / «МВД38»
В операции задействовано около 100 человек, включая сотрудников полиции, профессиональных спасателей, добровольческий отряд «111.62», волонтёров поискового отряда «ЛизаАлерт» и представителей Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Для проведения поисковых работ привлечена специальная техника, включая болотоходы и квадрокоптеры. Рассматривается возможность использования вертолёта для расширения зоны поиска.
Поисковые группы ориентированы на следующие приметы пропавшей: рост 160–164 см, азиатский тип лица, очки, наручные часы на левой руке. Одежда — бордовая куртка и тёмно-синие штаны. Местные жители и добровольцы также продолжают активные поиски, обследуя наиболее труднодоступные участки лесного массива.
Ранее сообщалось, что в лесу Нижегородской области была найдена 110-летняя пенсионерка Анастасия Юрченко. Жительница Арзамасского округа исчезла 14 августа, когда вышла из дома в деревне Малое Туманово. Бабушка провела в чаще три дня без еды и воды, но смогла выжить.