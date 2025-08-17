Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 13:15

В российском лесу нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку

Волонтёры нашли живой пропавшую 110-летнюю пенсионерку в Нижегородской области

Пропавшая три дня назад 110-летняя жительница Арзамасского округа Нижегородской области Анастасия Юрченко нашлась живой. Её обнаружили волонтёры поисково-спасательного центра «Рысь».

Волонтёры нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку. Фото © Пресс-служба ДПСЦ «Рысь»

Анастасия Петровна Юрченко, считающаяся самой пожилой жительницей области, вышла из дома и потерялась. Её 85-летний сын самостоятельно начал поиски, к которым позже подключились добровольцы. Как отмечают волонтёры, женщина, страдающая возрастной потерей памяти, три дня провела в лесу, но смогла выжить. Интересно, что, забывая недавние события, она сохранила чёткие воспоминания о прошлом полувековой давности. В настоящее время состояние пенсионерки удовлетворительное, ей оказана необходимая помощь.

Напомним, что 14 августа Анастасия Юрченко ушла из дома в деревне Малое Туманово Арзамасского района и пропала. По словам, родных она плохо ориентируется в месте и может заблудиться. К её поиску были подключены не только местные жители, но также полиция и волонтёры. Ранее также удалось найти мать троих детей, которая пропала в Бурятии. Однако женщина сама вышла на связь и попросила не продолжать её искать.

Юлия Сафиулина
