Пропавшего на Урале врача детской больницы наши в состоянии полного беспамятства

Пропавший 16 августа заведующий отделением ОДКБ Виталий Лазутин был найден сотрудниками правоохранительных органов в центральном районе Берёзовского в Свердловской области. Об этом сообщили в местных пабликах.

Известно, что мужчина находился в дезориентированном состоянии. Его жена сообщила, что в памяти супруга сохранился только эпизод посещения магазина, где он приобретал алкоголь. Предшествующие и последующие события остаются для него неясными.