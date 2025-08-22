Пропавшего на Урале врача детской больницы наши в состоянии полного беспамятства
В Берёзовском нашли пропавшего заведующего детской больницей Лазутина
Виталий Лазутин. Обложка © VK / БЕРЁЗОВСКИЙ и окрестности
Пропавший 16 августа заведующий отделением ОДКБ Виталий Лазутин был найден сотрудниками правоохранительных органов в центральном районе Берёзовского в Свердловской области. Об этом сообщили в местных пабликах.
Известно, что мужчина находился в дезориентированном состоянии. Его жена сообщила, что в памяти супруга сохранился только эпизод посещения магазина, где он приобретал алкоголь. Предшествующие и последующие события остаются для него неясными.
Напомним, что медик пропал 16 августа, когда его семейство уехало с дачи, оставив Виталия одного. Он страдал от алкогольной зависимости, и в момент своего исчезновения снова сорвался и прибывал в запое.