22 августа, 08:41

Заведующий детской больницы бесследно исчез с дачи на Урале

В Берёзовском ищут пропавшего заведующего детской больницы Виталия Лазутина

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Берёзовском Свердловской области пропал заведующий Детской областной больницы Виталий Лазутин. 6 августа он прибыл с семьёй на дачу, находясь в отпуске, пишет Ural Mash. По свидетельству супруги, мужчина давно страдает от алкогольной зависимости и в этот раз также ушёл в запой. После того как родные уехали, он остался один на участке, а затем бесследно исчез.

В Берёзовском пропал врач Виталий Лазутин. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

Как рассказала жена медика, все друзья и знакомые уже опрошены, однако никакой информации о местонахождении мужчина нет. В один из дней он сам звонил на свой запасной телефон, однако набрать его обратно не удалось.

Полиция организует поисковые мероприятия, однако сложные погодные условия — продолжительные дожди — затрудняют работу кинологов. Собаки быстро теряют след и устают.

Приметы: мужчине 46 лет, рост около 176 сантиметров. На голове имеется шрам, а на груди — татуировка с указанием группы крови.

Ранее Life.ru рассказывал, что в лесу нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку. Бабушка считается одной из самых пожилых жительниц Нижегородской области.

