Проклятое место: В зоне ежегодных исчезновений на Алтае пропал очередной турист

SHOT: На алтайском перевале Орой бесследно исчез 72-летний турист
72-летний путешественник исчез при переходе через опасный перевал Орой на Алтае. Как сообщает SHOT, мужчина входил в группу из трёх человек, которые отправились в поход без предварительной регистрации.
Отмечается, что пенсионер отделился от группы, направившись к так называемому «домику молочника» — месту отдыха туристов, после чего связь с ним прервалась. Спасатели уже обследовали более 20 километров местности, но следов пропавшего обнаружить не удалось.
Тот самый «домик молочника». Фото © SHOT
Это не первый случай исчезновения людей в данном районе. В 2022 году здесь бесследно пропал 24-летний турист из Новосибирска — была найдена лишь его палатка. В 2015 году путешественник из Омска погиб, упав с высоты и сломав позвоночник. Местные жители отмечают, что на перевале Орой ежегодно происходят загадочные исчезновения.
