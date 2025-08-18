Проклятое место: В зоне ежегодных исчезновений на Алтае пропал очередной турист

72-летний путешественник исчез при переходе через опасный перевал Орой на Алтае. Как сообщает SHOT, мужчина входил в группу из трёх человек, которые отправились в поход без предварительной регистрации.

Отмечается, что пенсионер отделился от группы, направившись к так называемому «домику молочника» — месту отдыха туристов, после чего связь с ним прервалась. Спасатели уже обследовали более 20 километров местности, но следов пропавшего обнаружить не удалось.

Тот самый «домик молочника». Фото © SHOT