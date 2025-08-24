Обобравшая семью Баталова артистка Дрожжина обжаловала свой приговор
Осужденные за аферы с имуществом Дрожжина и Цивин обратились в Верховный суд
Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
Актриса Наталия Дрожжина и её муж, юрист Михаил Цивин, оспаривают свой приговор по делу о хищении активов семьи народного артиста Алексея Баталова в Верховном суде РФ, сообщает РИА «Новости». Ходатайство Дрожжиной об отмене приговора уже отклонено, в то время как решение по жалобе Цивина ещё не вынесено.
Обвинение утверждает, что Цивин и Дрожжина, используя доверительные отношения с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко и его дочерью Марией, похитили с их счетов более 20 миллионов рублей. Кроме того, при содействии их знакомого нотариуса Дмитрия Бублия, были оформлены фиктивные соглашения о пожизненном содержании, по которым в собственность супругов перешли доля в квартире, целая квартира и нежилое помещение, принадлежавшие Марии Баталовой. Бублий, как сообщается, удостоверил подписи жертв с грубыми нарушениями нотариального регламента.
Напомним, известная актриса Наталия Дрожжина и её муж Михаил Цивин были осуждены за масштабное мошенничество с наследством семьи Алексея Баталова. По версии следствия, в 2019–2020 годах супруги, злоупотребив доверием вдовы и дочери артиста, похитили с их счетов несколько десятков миллионов рублей, а также завладели их квартирой. Общий ущерб по делу превысил 57 миллионов рублей. Приговор суда определил Дрожжиной четыре года условно, а Цивину — пять лет колонии. Вдова Баталова, не удовлетворённая мягкостью наказания для актрисы, настаивает на её реальном тюремном заключении.