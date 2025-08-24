Обобравшая семью Баталова артистка Дрожжина обжаловала свой приговор

Актриса Наталия Дрожжина и её муж, юрист Михаил Цивин, оспаривают свой приговор по делу о хищении активов семьи народного артиста Алексея Баталова в Верховном суде РФ, сообщает РИА «Новости». Ходатайство Дрожжиной об отмене приговора уже отклонено, в то время как решение по жалобе Цивина ещё не вынесено.

Обвинение утверждает, что Цивин и Дрожжина, используя доверительные отношения с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко и его дочерью Марией, похитили с их счетов более 20 миллионов рублей. Кроме того, при содействии их знакомого нотариуса Дмитрия Бублия, были оформлены фиктивные соглашения о пожизненном содержании, по которым в собственность супругов перешли доля в квартире, целая квартира и нежилое помещение, принадлежавшие Марии Баталовой. Бублий, как сообщается, удостоверил подписи жертв с грубыми нарушениями нотариального регламента.