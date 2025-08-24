Суд раскрыл подробности дела бывшего главы хабаровского Минздрава

Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два эпизода особо крупной растраты. Он отправлен под арест с 22 августа на срок 1 месяц 23 дня. Такое решение принял Басманный суд Москвы, как следует из официальных судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата. — прим. Life.ru)», — говорится в материалах дела.

Ходатайство его адвокатов о применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, было отклонено судом.

Примечательно, что свой пост Бойченко покинул 1 февраля 2024 года по семейным обстоятельствам.