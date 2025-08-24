Мессенджер MAX
24 августа, 08:08

Суд раскрыл подробности дела бывшего главы хабаровского Минздрава

Экс-главе Минздрава Хабаровского края Бойченко вменяют два эпизода растраты

Юрий Бойченко. Обложка © Telegram / Минздрав Хабаровского края

Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два эпизода особо крупной растраты. Он отправлен под арест с 22 августа на срок 1 месяц 23 дня. Такое решение принял Басманный суд Москвы, как следует из официальных судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата. — прим. Life.ru, — говорится в материалах дела.

Ходатайство его адвокатов о применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, было отклонено судом.

Примечательно, что свой пост Бойченко покинул 1 февраля 2024 года по семейным обстоятельствам.

Напомним, что 22 августа экс-глава министерства здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко был арестован за растрату при закупках медоборудования по завышенным ценам. Бывший министр мог присвоить более 100 млн рублей при заключении государственных контрактов.

Ольга Сливченко
