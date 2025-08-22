Мессенджер MAX
22 августа, 08:01

Суд арестовал экс-министра Хабаровского края Бойченко за хищение более 100 млн

Обложка © Telegram / Минздрав Хабаровского края

Бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко арестован за растрату при закупках медоборудования по завышенным ценам. Об этом говорится в картотеке инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я», — указано в документах.

По данным следствия, Бойченко может быть причастен к присвоению или растрате в особо крупном размере — более 100 млн рублей при заключении государственных контрактов. Экс-министр пока не обжаловал меру пресечения. Следствие считает, что Бойченко использовал своё служебное положение для хищения значительных средств при закупках медицинского оборудования в регионе.

Ранее сообщалось, что экс-министр строительства Забайкалья Дмитрий Ватагин был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с восстановлением социальных учреждений в ДНР. По версии следствия, в 2023 году в Забайкальском крае была зарегистрирована автономная некоммерческая организация, получившая более 250 миллионов рублей субсидий на ремонт школ и детсадов. Однако подрядная фирма, с которой был подписан контракт, часть обязательств не выполнила, а часть выполнила с нарушениями.

Милена Скрипальщикова
