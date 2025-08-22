Суд арестовал экс-министра Хабаровского края Бойченко за хищение более 100 млн
Обложка © Telegram / Минздрав Хабаровского края
Бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко арестован за растрату при закупках медоборудования по завышенным ценам. Об этом говорится в картотеке инстанции.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я», — указано в документах.
По данным следствия, Бойченко может быть причастен к присвоению или растрате в особо крупном размере — более 100 млн рублей при заключении государственных контрактов. Экс-министр пока не обжаловал меру пресечения. Следствие считает, что Бойченко использовал своё служебное положение для хищения значительных средств при закупках медицинского оборудования в регионе.
