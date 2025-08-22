Защита экс-замглавы ГУ МВД по миграции заявила о его психическом заболевании

Суд отклонил утверждения защиты о психическом расстройстве у бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова, осуждённого за организацию незаконной миграции. Соответствующая позиция изложена в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Представитель матери осуждённого пытался оспорить иск замгенпрокурора об обращении в доход государства имущества Тахтаулова, ссылаясь на возникшее у него в ходе следствия психическое заболевание. Суд признал эти доводы несостоятельными, указав, что в период с 2002 по 2021 годы Тахтаулов ежегодно проходил медицинские осмотры в системе МВД без выявления каких-либо отклонений, которые могли бы послужить основанием для отстранения от службы.

Иск прокуратуры был удовлетворен: в доход государства обращены четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание. Установлено, что для сокрытия активов от контроля Тахтаулов регистрировал имущество на себя через фиктивных владельцев, в роли которых выступали его родственники и доверенные лица. Суд пришёл к однозначному выводу, что в указанный период осуждённый полностью осознавал значение своих действий.

Басманный суд Москвы в конце 2024 года приговорил Тахтаулова и начальника отдела его управления Вячеслава Фокина к 6,5 годам колонии с лишением званий полковников полиции. Ещё два фигуранта дела, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по шесть лет колонии общего режима. Обвинение связано с незаконным оформлением въезда для трудовых мигрантов по заведомо ложным документам.