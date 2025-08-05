В Забайкалье арестовали экс-министра строительства Дмитрия Ватагина

Экс-министр строительства Забайкалья Дмитрий Ватагин арестован по подозрению в мошеннических действиях, связанных с восстановлением социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Допрос Дмитрия Ватагина. Видео © Telegram / Следком75

По версии следствия, в 2023 году в Забайкальском крае зарегистрировали автономную некоммерческую организацию, получившую свыше 250 миллионов рублей субсидий для ремонта школ и детсадов. Средства предназначались на работы в одном из российских регионов, как пишет РИА «Новости», этим регионом является Донецкая Народная Республика. Однако подрядная фирма, с которой был подписан контракт, часть обязательств не выполнила, а часть выполнила с нарушениями.

Следователи считают, что в сентябре того же года Ватагин, зная о проблемах с качеством и объёмом ремонта, передал в департамент госимущества ложные документы о завершении проекта. Это позволило получить незаконно более 30 миллионов рублей.

«Следователи провели комплекс первоначальных следственных действий. Обвиняемый был задержан, проведены обыски в его доме и на рабочем месте. По ходатайству следствия судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.