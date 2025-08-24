Мессенджер MAX
24 августа, 10:14

Двое из восьми грибников, пропавших в Кузбассе, были найдены живыми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Severin

В Кузбассе нашли двоих из восьми грибников, которые потерялись в лесу. Ещё двое, о ком не заявляли, сами вышли к полицейской машине, услышав её. Поиски оставшихся шестерых продолжаются, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.
Один из грибников был обнаружен участковым в 3,5 км от трассы «Тайга – Вотиновка». Второй пропавший найден спасателями МЧС в Новокузнецком муниципальном округе.

«Кроме того, накануне благодаря полицейским найдена семейная пара в Тайге. Местные жители, заблудившиеся в лесу, услышали спецсигналы патрульного автомобиля и вышли на звук», — сообщили в ГУМВД России по Кемеровской области.

В районе вулкана Баранского на Курилах пропала группа из десяти туристов
Ранее сообщалось, что в Кузбассе была развёрнута масштабная операция по поиску местных жителей, не вышедших из леса. Грибников искали полицейские, спасатели и волонтёры.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
