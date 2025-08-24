Семь человек пострадали после столкновения двух катеров в Ленобласти

Семь человек пострадали после столкновения двух катеров в акватории Выборгского залива Ленинградской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента семь человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из пострадавших были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние остальных четверых оценивается как средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по статье 263.1 УК РФ. Она наказывает за нарушение правил безопасности при управлении маломерным судном, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.