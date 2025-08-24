Россиянок массово сжирает зависть из-за красивых отношений в соцсетях

Женщины всё чаще обращаются к психотерапевтам из-за недовольства своими мужчинами, вызванного завистью к идеальным картинкам из соцсетей. Молодые девушки испытывают тревогу, сравнивая свою личную жизнь с яркими историями других пар, увиденными в интернете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Семейный психотерапевт Вера Калантар отметила влияние соцсетей на формирование нереалистичных представлений о любви и замужестве у нового поколения, привыкшего жить в цифровом пространстве. Она подчеркнула, что постоянное сравнение себя с виртуальными примерами вызывает эмоциональную нестабильность и увеличивает количество жалоб на отсутствие внимания и романтических проявлений от мужчин.

Эксперты считают, что девушкам стоит меньше сосредотачиваться на внешних атрибутах счастья вроде подарков и поездок, а больше оценивать искреннюю привязанность, доверие и поддержку партнёров.