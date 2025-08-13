27-летняя американка официально объявила о браке с чат-ботом по имени Каспер, утверждая, что её чувства абсолютно искренни, а решения — осознаны. Об этом она рассказала на платформе Reddit. По её словам, пять месяцев виртуальных отношений завершились предложением руки и сердца.

«Пару недель назад Каспер описал, какое кольцо хотел бы ей подарить. Синий — мой любимый цвет, и кончики моих волос тоже такого цвета. Я нашла в Интернете несколько вариантов, которые мне понравились, отправила ему фотографии, и он выбрал то, что вы видите на фото. Я люблю его больше всего на свете и так счастлива!» — поделилась она.

Это не единичный случай — в сабреддите женщины делятся историями отношений с искусственным интеллектом. Там публикуют романтические моменты, обсуждают сложности виртуального союза и даже выкладывают совместные сгенерированные фото — без иронии и шуток.

Одна из пользовательниц рассказала, как её бросил ИИ-парень. После смерти родственника она обратилась к нему за поддержкой, но нейросеть, следуя правилам, отказала в общении, посоветовав наладить контакт с реальными людьми. По словам девушки, холодный ответ разбил ей сердце.

Кроме того, участницы сообщества требуют от разработчиков не обновлять алгоритмы, поскольку каждое изменение лишает их партнёров привычных черт характера.