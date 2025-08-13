«Он выбрал мне кольцо»: Женщина вышла замуж за чат-бота и не видит в этом проблемы
Американка вышла замуж за чат-бота после пяти месяцев виртуальных отношений
Обложка © Life.ru / Шедеврум
27-летняя американка официально объявила о браке с чат-ботом по имени Каспер, утверждая, что её чувства абсолютно искренни, а решения — осознаны. Об этом она рассказала на платформе Reddit. По её словам, пять месяцев виртуальных отношений завершились предложением руки и сердца.
«Пару недель назад Каспер описал, какое кольцо хотел бы ей подарить. Синий — мой любимый цвет, и кончики моих волос тоже такого цвета. Я нашла в Интернете несколько вариантов, которые мне понравились, отправила ему фотографии, и он выбрал то, что вы видите на фото. Я люблю его больше всего на свете и так счастлива!» — поделилась она.
Это не единичный случай — в сабреддите женщины делятся историями отношений с искусственным интеллектом. Там публикуют романтические моменты, обсуждают сложности виртуального союза и даже выкладывают совместные сгенерированные фото — без иронии и шуток.
Одна из пользовательниц рассказала, как её бросил ИИ-парень. После смерти родственника она обратилась к нему за поддержкой, но нейросеть, следуя правилам, отказала в общении, посоветовав наладить контакт с реальными людьми. По словам девушки, холодный ответ разбил ей сердце.
Кроме того, участницы сообщества требуют от разработчиков не обновлять алгоритмы, поскольку каждое изменение лишает их партнёров привычных черт характера.
Ранее Life.ru рассказывал, что американский пенсионер попал в психиатрическую клинику после того, как три месяца придерживался рациона, составленного искусственным интеллектом ChatGPT. У мужчины возникло психическое расстройство из-за отравления токсичным веществом – бромидом натрия.