Пенсионер из США попал в психбольницу, следуя советам ChatGPT

Пенсионер из США оказался в психиатрической больнице после трёх месяцев следования диете, которую разработала нейросеть ChatGPT. Об этом сообщил портал Gizmodo.

«Мужчина столкнулся с психозом, вызванным токсином. Он решил исключить из рациона хлорид натрия [пищевая соль] и обратился за советом к нейросети. ChatGPT предложил ему несколько диет, сред которых оказался вариант с добавлением бромида натрия», — прокомментировали врачи.

ИИ не предупредил, что это вещество крайне опасно из-за токсичности. В результате регулярного употребления у мужчины развилась паранойя и дезориентация. Он начал видеть галлюцинации и считал, что соседи его отравили. В больнице у пациента случился очередной припадок. Он попытался сбежать, но его отправили на принудительное лечение.