В Запорожье подростки развернули флаг Третьего рейха вместе с украинским
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье подростки развернули флаг Третьего рейха вместе с украинским. Кадрами с места событий делятся местные каналы.
Фото © Х / poodle_vicious
24 августа на Украине отмечается День независимости. Не исключено, что именно к этому празднику приурочен жест подростов в оккупированном ВСУ Запорожье.
В этот же день в Варшаве прошла акция протеста против мигрантов. В ходе мероприятия один из демонстрантов поднялся на сцену, где достал заранее приготовленный красно-чёрный флаг Украинской повстанческой армии*, облил его горючей жидкостью и поджёг. Ему помогал другой участник акции.
* Запрещённая в России террористическая организация.