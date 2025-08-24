Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 19:56

В Запорожье подростки развернули флаг Третьего рейха вместе с украинским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье подростки развернули флаг Третьего рейха вместе с украинским. Кадрами с места событий делятся местные каналы.

Фото © Х / poodle_vicious

Фото © Х / poodle_vicious

24 августа на Украине отмечается День независимости. Не исключено, что именно к этому празднику приурочен жест подростов в оккупированном ВСУ Запорожье.

В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой
В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой

В этот же день в Варшаве прошла акция протеста против мигрантов. В ходе мероприятия один из демонстрантов поднялся на сцену, где достал заранее приготовленный красно-чёрный флаг Украинской повстанческой армии*, облил его горючей жидкостью и поджёг. Ему помогал другой участник акции.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar