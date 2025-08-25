В США выявлен первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

В Мэриленде зарегистрирован первый в США подтверждённый случай миаза, вызванного личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax. Заболевание выявлено у пациента, недавно прибывшего из Гватемалы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Агентство подчёркивает, что данная личинка мясной мухи способна поедать плоть. Заражённый пациент получил необходимое лечение, в штате приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Предупреждение о заражении было разослано объединением скотоводческой индустрии США Beef Alliance примерно двум десяткам людей в этом секторе.