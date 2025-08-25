В США выявлен первый случай заражения человека личинкой мясной мухи
Reuters: В Мэриленде впервые выявили заражение миазом мясной мухи у человека
В Мэриленде зарегистрирован первый в США подтверждённый случай миаза, вызванного личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax. Заболевание выявлено у пациента, недавно прибывшего из Гватемалы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Агентство подчёркивает, что данная личинка мясной мухи способна поедать плоть. Заражённый пациент получил необходимое лечение, в штате приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Предупреждение о заражении было разослано объединением скотоводческой индустрии США Beef Alliance примерно двум десяткам людей в этом секторе.
Ранее Минздрав Мексики объявил о первом случае заражения человека личинкой мясной мухи. Заболела 77-летняя жительница штата Чиапас. В районе заболевшей была развёрнута эпидемиологическая бригада, которая занималась санитарным надзором и мерами по локализации инфекции. Cochliomyia hominivorax является типичным паразитом крупного рогатого скота, однако в редких случаях может вызывать миаз у человека — паразитарное заболевание, характеризующееся деструкцией живых тканей личинками мух.