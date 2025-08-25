Посол КНР Ханьхуэй сообщил о растущем интересе стран к членству в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остаётся открытой для новых государств. В последние годы интерес к участию в альянсе растёт. Об этом рассказал РИА «Новости» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам посла, рост числа участников усиливает региональные связи, однако организация не ставила это в качестве основной цели. Присоединение новых государств происходит естественным образом в рамках работы уже входящих членов.