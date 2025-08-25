Россия купила у Китая в три раза больше винограда, но в 17 раз меньше изюма

За первые семь месяцев 2025 года Россия значительно увеличила импорт свежего винограда из Китая. По данным китайской статистики, за январь–июль поставки выросли более чем втрое — до 28,5 миллиона долларов. В натуральном выражении объём достиг впечатляющих 16,1 тысячи тонн, что почти в три раза превышает прошлогодние показатели, пишет РИА «Новости».

В то же время ситуация с изюмом выглядит диаметрально противоположной. Российские закупки этого сухофрукта из Китая рухнули почти в 18 раз — до скромных 85,8 тысячи долларов. Физический объём поставок упал ещё сильнее — более чем в 23 раза, составив всего 41,1 тонну.

Июльские данные подтверждают тренд: экспорт свежего винограда в Россию составил 5,3 миллиона долларов, что в 2,7 раза выше результата июля прошлого года, хотя и немного уступает июньскому уровню.

Благодаря активному наращиванию поставок Россия поднялась с восьмого на пятое место в списке крупнейших импортёров китайского винограда. Впереди остаются Вьетнам, Киргизия, Индонезия и Таиланд.

Что касается китайского изюма, главными покупателями выступают Германия, Великобритания и Япония. Россия же опустилась с верхних строчек рейтинга на четвёртое место.