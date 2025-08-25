В Китае в восторге от «соевого трюка» России, ставшего пощёчиной для Трампа
Baijiahao: Россия начала поставлять сою в Китай и ударила по экономике США
Китай, долгое время остававшийся главным покупателем американской сои, внезапно свернул масштабные закупки. Этот резкий спад в спросе стал настоящим шоком для аграрного сектора США, который привык опираться на стабильный экспорт в Поднебесную. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
В то же время Россия активизировала производство сои на Дальнем Востоке, доведя объёмы экспорта до двукратного роста. Такой всплеск позволил Москве не только занять нишу на мировом рынке, но и создать дополнительное давление на американских производителей.
С приближением сезона сбора нового урожая в США ситуация выглядит всё более напряжённой: склады переполнены непроданной соей прошлого года. Это создаёт серьезные финансовые сложности для фермеров и ставит под угрозу устойчивость отрасли.
«Санкции дали обратный эффект, реальность ударила [президента США Дональда] Трампа по лицу», — сказано в материале.
