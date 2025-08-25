В аэропорту Владикавказа введён план ковёр

В аэропорту Владикавказа (Беслан) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Владикавказ (Беслан). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.