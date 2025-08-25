В аэропорту Владикавказа введён план ковёр
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn
В аэропорту Владикавказа (Беслан) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Владикавказ (Беслан). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за временного ограничения полётов в воздушном пространстве Санкт-Петербурга аэропорт Калининграда (Храброво) столкнулся со значительными сбоями в расписании. Введённые ограничения привели к отмене трёх авиарейсов и задержке вылета ещё 26 воздушных судов.