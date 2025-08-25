Мессенджер MAX
25 августа, 10:23

В аэропорту Владикавказа введён план ковёр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

В аэропорту Владикавказа (Беслан) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Владикавказ (Беслан). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за временного ограничения полётов в воздушном пространстве Санкт-Петербурга аэропорт Калининграда (Храброво) столкнулся со значительными сбоями в расписании. Введённые ограничения привели к отмене трёх авиарейсов и задержке вылета ещё 26 воздушных судов.

Александра Мышляева
