В аэропорту Калининграда 3 рейса отменены и 26 задержаны из-за закрытия Пулково
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Аэропорт Калининграда столкнулся с серьёзными перебоями в работе из-за временного закрытия воздушного пространства над петербургским Пулково. В результате ограничений в Храброво отменили три рейса, а 26 вылетов были отложены.
«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов», — сообщили в Telegram-канале аэропорта Калининграда.
Как сообщает представительство авиагавани, хотя Пулково уже функционирует в штатном режиме, отправления рейсов происходят с учётом возникших задержек. Согласно онлайн-табло Храброво по состоянию на 6:20 (7:20 мск), среди задержанных направлений значатся Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Три рейса в Санкт-Петербург и Москву были отменены.
Напомним, что 23 августа в Пулково из-за введённых ограничений было задержано и аннулировано свыше 100 рейсов. Пассажиры, ожидавшие вылета, получили в процессе ожидания от администрации воздушной гавани авиакомпаний воду и раскладные стулья. Утром 24 августа петербургский аэропорт полностью остановил обслуживание самолётов. Эта мера предпринята для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.