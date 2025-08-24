В аэропорту Калининграда 3 рейса отменены и 26 задержаны из-за закрытия Пулково

Аэропорт Калининграда столкнулся с серьёзными перебоями в работе из-за временного закрытия воздушного пространства над петербургским Пулково. В результате ограничений в Храброво отменили три рейса, а 26 вылетов были отложены.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов», — сообщили в Telegram-канале аэропорта Калининграда.