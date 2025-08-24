Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 05:55

В аэропорту Калининграда 3 рейса отменены и 26 задержаны из-за закрытия Пулково

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Аэропорт Калининграда столкнулся с серьёзными перебоями в работе из-за временного закрытия воздушного пространства над петербургским Пулково. В результате ограничений в Храброво отменили три рейса, а 26 вылетов были отложены.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов», — сообщили в Telegram-канале аэропорта Калининграда.

Как сообщает представительство авиагавани, хотя Пулково уже функционирует в штатном режиме, отправления рейсов происходят с учётом возникших задержек. Согласно онлайн-табло Храброво по состоянию на 6:20 (7:20 мск), среди задержанных направлений значатся Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Три рейса в Санкт-Петербург и Москву были отменены.

Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Казани, но введены в Пскове
Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Казани, но введены в Пскове

Напомним, что 23 августа в Пулково из-за введённых ограничений было задержано и аннулировано свыше 100 рейсов. Пассажиры, ожидавшие вылета, получили в процессе ожидания от администрации воздушной гавани авиакомпаний воду и раскладные стулья. Утром 24 августа петербургский аэропорт полностью остановил обслуживание самолётов. Эта мера предпринята для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar