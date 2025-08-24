Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 02:15

Аэропорт Пулково снова приостановил приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге приостановили приём и выпуск самолётов, сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко. Эти меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.

«В аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полётов временно прекращён приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:01 по московскому времени.

В воздушных гаванях Пензы и Ульяновска ограничения были сняты. В период действия ограничений в Ульяновске на запасной аэродром «ушёл» один самолёт.

Временные ограничения на полёты были сняты в пяти аэропортах России
В результате вчерашних ограничений в аэропорту Пулково были задержаны и отменены свыше 100 рейсов. Пассажирам пришлось дожидаться посадки в аэропорту. Авиакомпании обеспечили их водой, а администрация воздушной гавани предоставила раскладные стулья. Позднее авиакомпании «Победа» и «Россия» сообщили о корректировке расписания рейсов на фоне ограничений в аэропортах страны.

