Аэропорт Пулково снова приостановил приём и выпуск самолётов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге приостановили приём и выпуск самолётов, сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко. Эти меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.

«В аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полётов временно прекращён приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:01 по московскому времени.

В воздушных гаванях Пензы и Ульяновска ограничения были сняты. В период действия ограничений в Ульяновске на запасной аэродром «ушёл» один самолёт.