Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 00:59

Временные ограничения на полёты были сняты в пяти аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» был снят в пяти воздушных гаванях России и введён в одном аэропорту. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов, сообщает представитель пресс-службы Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения были сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Ижевска, Калуги, Кирова и Саратова. Приостановлена работа в воздушной гавани Самары.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — уточняют в ведомстве.

«Идёт, идёт прямо в здание»: Появилось видео взрыва дрона ВСУ у многоэтажки в Петербурге
«Идёт, идёт прямо в здание»: Появилось видео взрыва дрона ВСУ у многоэтажки в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 украинских БПЛА за шесть с половиной часов. Дроны сбили над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями. Беспилотники также уничтожили над территориями Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Чёрного моря.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar