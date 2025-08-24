Временные ограничения на полёты были сняты в пяти аэропортах России
План «Ковёр» был снят в пяти воздушных гаванях России и введён в одном аэропорту. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов, сообщает представитель пресс-службы Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения были сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Ижевска, Калуги, Кирова и Саратова. Приостановлена работа в воздушной гавани Самары.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — уточняют в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 украинских БПЛА за шесть с половиной часов. Дроны сбили над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями. Беспилотники также уничтожили над территориями Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Чёрного моря.