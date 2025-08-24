Мессенджер MAX
24 августа, 03:24

Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Казани, но введены в Пскове

Обложка © Life.ru

В аэропортах Волгограда и Казани были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолёта в Волгограде и 12 самолётов в Казани.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

В воздушной гавани Пскова был введён план «Ковёр» для обеспечения безопасности полётов.

Временные ограничения на полёты были сняты в пяти аэропортах России

Ранее серия взрывов прогремела в Самарской области. По предварительной информации, на юге города работает система противовоздушной обороны. Сообщается, что в небе слышны звуки двигателей и хлопки, от которых срабатывают автомобильные сигнализации и вибрируют стены зданий. Официальной информации пока нет.

