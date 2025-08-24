Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Казани, но введены в Пскове
Обложка © Life.ru
В аэропортах Волгограда и Казани были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолёта в Волгограде и 12 самолётов в Казани.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.
В воздушной гавани Пскова был введён план «Ковёр» для обеспечения безопасности полётов.
Ранее серия взрывов прогремела в Самарской области. По предварительной информации, на юге города работает система противовоздушной обороны. Сообщается, что в небе слышны звуки двигателей и хлопки, от которых срабатывают автомобильные сигнализации и вибрируют стены зданий. Официальной информации пока нет.