ВМФ Турции подключится к поискам пропавшего пловца Николая Свечникова

К поискам российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, подключится командующий военно-морскими силами Турции. Как пишет SHOT, активные мероприятия начались лишь после личного обращения семьи спортсмена.

Сегодня в Стамбул прилетела жена Свечникова, оставив восьмимесячного ребёнка в Москве с родственниками. По её словам, сразу после заплыва никто не пытался организовать поиски — движение для судов открыли практически сразу.

Лишь после встречи с властями города через переводчика родным пообещали задействовать флот.

Тем временем другие участники заплыва «Босфор-2025» жалуются на низкий уровень организации: по их словам, проблемы возникали с информированием, питанием, туалетами и даже базовой безопасностью.