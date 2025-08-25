Астраханский педофил приговорён к 25 годам за всё, что натерпелись его дочь, падчерица и пасынок

Житель Астрахани приговорён к 25 годам за сексуализированные преступления против несовершеннолетних. Среди жертв педофила была его родная дочь, а также пасынок и падчерица — дети его сожительницы.

Следствием и судом было установлено, что извращенец совершал свои преступления в период с июня 2010 года по декабрь 2018 года местный житель. Всё происходило в квартире на улице Анатолия Сергеева, где проживал и злодей, и потерпевшие.

«Мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — информирует СУ СК России по Астраханской области.

Дополнительно сообщается, что в рамках расследования по сексуализированным преступлениям были установлены факты истязаний астраханца по отношению к родной дочери.