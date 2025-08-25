КамАЗ отменил приказ о трёхдневной рабочей неделе для сотрудников

Руководство КамАЗа объявило об отмене приказа о трёхдневной рабочей неделе, который должен был вступить в силу с сентября. Как говорится в телеграм-канале предприятия, удалось привлечь дополнительные заказы, поэтому работникам не придётся уходить на новый короткий график работы.

«Меры, принимаемые руководством компании, позволяют «Камазу» чувствовать себя увереннее других игроков рынка. Продолжается рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов. Благодаря этому на финкомитете было принято решение об отмене приказа о трёхдневной рабочей недели, введение которой рассматривалось с сентября», — отмечается в тексте.

Однако руководство завода не спешит делать оптимистичные прогнозы, так как падение рынка грузовиков свыше 14 тонн по итогам июля составит почти 60%. Тем не менее КамАЗ ожидает увеличения загрузки производства уже в октябре, что позволит увереннее чувствовать себя на рынке автопроизводителей.