Сегодня, 25 августа, «радиостанция судного дня» УВБ-76 («Жужжалка») снова вышла в эфир с новым зашифрованным сообщением. В 13:12 по московскому времени в эфире прозвучала передача с кодом:

«НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365»

Запись попала в логи наблюдателей, которые продолжают отслеживать работу таинственного передатчика.

Слово «НАРДОСАЖ» может быть частью кодовой таблицы радиостанции УВБ-76, где наборы букв не имеют прямого значения, а служат для проверки связи или передачи ключей. Однако радиолюбители часто ищут скрытый смысл. Возможные трактовки: «НАРДО» может ассоциироваться с древней пряностью или растением (нард), а «САЖ» — с мерой длины «сажень», что в теории может быть намёком на географические координаты или расстояния. Другие версии — это искусственно сгенерированное слово, лишённое значения, используемое для сбивания с толку посторонних слушателей.

Некоторые исследователи считают, что подобные последовательности букв могут являться фамилиями, аббревиатурами подразделений или шифрами для военных команд. В истории УВБ-76 встречались похожие наборы — «ЖУКОРФИЛ», «МЕДНОТАС», «БОРЩОВИК», которые обсуждались как потенциальные условные позывные для конкретных частей. Так что «НАРДОСАЖ» может быть как случайным кодовым словом из военного словаря, так и намёком на некий объект или операцию.