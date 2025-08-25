«Жужжалка» вышла в эфир с загадочным сообщением, разгадать которое под силу не каждому
Сегодня, 25 августа, «радиостанция судного дня» УВБ-76 («Жужжалка») снова вышла в эфир с новым зашифрованным сообщением. В 13:12 по московскому времени в эфире прозвучала передача с кодом:
«НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365»
Запись попала в логи наблюдателей, которые продолжают отслеживать работу таинственного передатчика.
Слово «НАРДОСАЖ» может быть частью кодовой таблицы радиостанции УВБ-76, где наборы букв не имеют прямого значения, а служат для проверки связи или передачи ключей. Однако радиолюбители часто ищут скрытый смысл. Возможные трактовки: «НАРДО» может ассоциироваться с древней пряностью или растением (нард), а «САЖ» — с мерой длины «сажень», что в теории может быть намёком на географические координаты или расстояния. Другие версии — это искусственно сгенерированное слово, лишённое значения, используемое для сбивания с толку посторонних слушателей.
Некоторые исследователи считают, что подобные последовательности букв могут являться фамилиями, аббревиатурами подразделений или шифрами для военных команд. В истории УВБ-76 встречались похожие наборы — «ЖУКОРФИЛ», «МЕДНОТАС», «БОРЩОВИК», которые обсуждались как потенциальные условные позывные для конкретных частей. Так что «НАРДОСАЖ» может быть как случайным кодовым словом из военного словаря, так и намёком на некий объект или операцию.
Радиостанция УВБ-76 работает с конца 1970-х годов и стала настоящей легендой коротковолнового эфира. Сигнал «жужжалки» постоянно слышен на частоте 4625 кГц, а редкие голосовые сообщения вызывают ажиотаж у радиолюбителей по всему миру. Существует множество версий о назначении станции: одни считают её частью системы оповещения на случай ядерной войны, другие — каналом связи для военных частей, а третьи уверены, что это просто технический маяк. Несмотря на десятилетия наблюдений, официального объяснения о работе УВБ-76 до сих пор нет.