Восьмой по счёту итальянский наёмник ВСУ погиб в боях за Донбасс
Итальянский наёмник Лука Чекка ВСУ признан мёртвым спустя год пропажи без вести
Обложка © TrackANaziMerc
Итальянский наёмник ВСУ Лука Чекка погиб в зоне спецоперации. Его считали пропавшим без вести с 2024 года. Об этом сообщили на странице Memorial-International Volunteers for Ukraine.
«Наш любимый итальянский брат Лука Чекка, который служил добровольцем в Украине, погиб на поле боя», — сказано в публикации.
Тем временем издание ANSA пишет, что Лука Чекка родился в Риме. Ему было 34 года. Источники издания говорят, что его ликвидировали в ДНР. Этот наёмник стал восьмым итальянским легионером, отдавшим жизнь за киевский режим.
