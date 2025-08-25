Восьмой по счёту итальянский наёмник ВСУ погиб в боях за Донбасс

Итальянский наёмник ВСУ Лука Чекка погиб в зоне спецоперации. Его считали пропавшим без вести с 2024 года. Об этом сообщили на странице Memorial-International Volunteers for Ukraine.

«Наш любимый итальянский брат Лука Чекка, который служил добровольцем в Украине, погиб на поле боя», — сказано в публикации.

Тем временем издание ANSA пишет, что Лука Чекка родился в Риме. Ему было 34 года. Источники издания говорят, что его ликвидировали в ДНР. Этот наёмник стал восьмым итальянским легионером, отдавшим жизнь за киевский режим.