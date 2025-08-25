Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:20

Восьмой по счёту итальянский наёмник ВСУ погиб в боях за Донбасс

Итальянский наёмник Лука Чекка ВСУ признан мёртвым спустя год пропажи без вести

Обложка © TrackANaziMerc

Обложка © TrackANaziMerc

Итальянский наёмник ВСУ Лука Чекка погиб в зоне спецоперации. Его считали пропавшим без вести с 2024 года. Об этом сообщили на странице Memorial-International Volunteers for Ukraine.

«Наш любимый итальянский брат Лука Чекка, который служил добровольцем в Украине, погиб на поле боя», — сказано в публикации.

Тем временем издание ANSA пишет, что Лука Чекка родился в Риме. Ему было 34 года. Источники издания говорят, что его ликвидировали в ДНР. Этот наёмник стал восьмым итальянским легионером, отдавшим жизнь за киевский режим.

Российские военные ликвидировали итальянского наёмника в зоне СВО
Российские военные ликвидировали итальянского наёмника в зоне СВО

Ранее польский наёмник, вступивший в ВСУ из-за любви к украинке, переметнулся на сторону ВС РФ. Он рассказал, что хотел стать героем в её глазах, посему и подписал контракт, однако затем понял, что решение оказалось не самым мудрым.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar