«ВСМПО-Ависма» опровергла арест своих счетов в Швейцарии

Корпорация «ВСМПО-Ависма», крупнейший в мире производитель титана, опровергла сообщения об аресте своих счетов в Швейцарии. В пресс-службе компании заявили, что транзакции по банковским счетам выполняются в штатном режиме.

«Информация об аресте счетов ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” в Швейцарии не соответствует действительности. Компания в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции и выполняет обязательства перед контрагентами и сотрудниками», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее адвокат Александр Забейда утверждал, что швейцарский суд арестовал счета корпорации.