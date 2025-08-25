«ВСМПО-Ависма» опровергла арест своих счетов в Швейцарии
Обложка © Пресс-служба ВСМПО-Ависма
Корпорация «ВСМПО-Ависма», крупнейший в мире производитель титана, опровергла сообщения об аресте своих счетов в Швейцарии. В пресс-службе компании заявили, что транзакции по банковским счетам выполняются в штатном режиме.
«Информация об аресте счетов ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” в Швейцарии не соответствует действительности. Компания в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции и выполняет обязательства перед контрагентами и сотрудниками», — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее адвокат Александр Забейда утверждал, что швейцарский суд арестовал счета корпорации.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в городе Верхняя Салда (Свердловская область). Основным направлением деятельности является производство титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другие изделия.