Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 07:53

В Швейцарии арестовали счета уральского титанового гиганта

Швейцарский суд арестовал счета российской титановой компании ВСМПО-Ависма

Обложка © ВСМПО Ависма

Счета уральской ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в Швейцарии оказались заблокированы на фоне уголовного разбирательства, связанного с экс-главой компании Михаилом Воеводиным. Об этом сообщил адвокат Александр Забейда РИА «Новости», подчеркнув, что речь идёт о внушительной сумме в долларах.

«Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», речь идёт о восьмизначной сумме в долларах США», — уточнил юрист.

Воеводина обвиняют в мошеннических схемах при закупке титанового сырья в период с 2016 по 2020 год. Следствие утверждает, что он заключал контракты с фирмами ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам, хотя аналогичный материал у российского поставщика ООО «РегионПром» стоил значительно дешевле. Ущерб, по оценке следствия, достигает 1,5 миллиарда рублей.

Интересно, что обе компании-поставщики контролируются гражданином США Игорем Райхельсоном, который консультирует швейцарскую фирму Interlink Metals and Chemicals AG — ключевого посредника на рынке титана для России и СНГ. По словам Райхельсона, сотрудничество этих компаний началось ещё в 1990-х и стало возможным благодаря отмене демпинговых пошлин в США, что открыло американский рынок для российских поставок.

В 2020 году между сторонами возник конфликт, но вскоре был подписан конфиденциальный мировый договор, который, по словам адвоката Забейды, нарушила сама «ВСМПО-Ависма». Именно это послужило основанием для обращения в швейцарский суд и наложения ареста на счета корпорации.

В июле Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей.

Владимир Озеров
