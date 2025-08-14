У Киркорова закрылась компания, у которой пытались отсудить деньги за концерты

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров столкнулся с закрытием своей компании ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». По данным источника SHOT, причиной стало предоставление недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), счета организации остаются замороженными уже целый год.

Ранее «Бедросович» потерпел поражение в судебных разбирательствах с разгневанными поклонницами из Ростова-на-Дону и Краснодара, которые так и не смогли попасть на его концерты, отменённые в 2020 году (в период пандемии) и в 2022 году. Теперь артист находится в поле зрения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из-за непогашенных долгов по этим искам на общую сумму порядка 70 тысяч рублей.