У Киркорова закрылась компания, у которой пытались отсудить деньги за концерты
Обложка © Life.ru
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров столкнулся с закрытием своей компании ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». По данным источника SHOT, причиной стало предоставление недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), счета организации остаются замороженными уже целый год.
Ранее «Бедросович» потерпел поражение в судебных разбирательствах с разгневанными поклонницами из Ростова-на-Дону и Краснодара, которые так и не смогли попасть на его концерты, отменённые в 2020 году (в период пандемии) и в 2022 году. Теперь артист находится в поле зрения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из-за непогашенных долгов по этим искам на общую сумму порядка 70 тысяч рублей.
Совсем недавно компанию Киркорова оштрафовали за неуплату взносов в Пенсионный фонд. Общество с ограниченной ответственностью «Филипп Киркоров Корпорейшн» столкнулось с финансовыми санкциями из-за несвоевременного предоставления сведений по страховым взносам, относящихся к периоду с конца 2021-го по начало 2022 года. По итогам разбирательств на предприятие был наложен штраф в размере полутора тысяч рублей. Кроме того, компания была обязана выплатить восемь тысяч рублей в счет покрытия судебных расходов.