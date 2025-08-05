Компанию Киркорова оштрафовали за неуплату взносов в Пенсионный фонд

Компания Филиппа Киркорова не вовремя сдала отчётность в Пенсионный фонд, за что суд взыскал с неё 10 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» допустило просрочку при подаче документов по страховым взносам за конец 2021-го и начало 2022 года. В результате на компанию наложили штраф в 1,5 тысячи рублей, а также обязали выплатить 8 тысяч рублей в качестве судебных издержек.