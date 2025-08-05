Компанию Киркорова оштрафовали за неуплату взносов в Пенсионный фонд
Mash: С Филиппа Киркорова взыскали 10 тысяч рублей за просрочку отчётов в ПФР
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Компания Филиппа Киркорова не вовремя сдала отчётность в Пенсионный фонд, за что суд взыскал с неё 10 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» допустило просрочку при подаче документов по страховым взносам за конец 2021-го и начало 2022 года. В результате на компанию наложили штраф в 1,5 тысячи рублей, а также обязали выплатить 8 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
А ранее Life.ru сообщал, что на принадлежащем Филиппу Киркорову Rolls-Royce Ghost зарегистрировано 502 нарушения правил дорожного движения. Чаще всего певца привлекали за превышение скорости.