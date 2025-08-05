Киркоров за 9 лет насобирал штрафов на 414 тысяч рублей. Столько стоит одно колесо его Rolls-Royce

Филипп Киркоров за 9 лет насобирал штрафов на 414 тысяч рублей. Эта сумма сопоставима с колесом его Rolls-Royce, отметил в разговоре с Life.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области.

«Автомобиль Филиппа Киркорова Rolls-Royce Ghost, за 9 лет владения собрал 502 штрафа. Большинство нарушений — 410 случаев — связано с превышением скорости. Остальные: 44 раза — несоблюдение знаков и разметки, 23 раза — парковка в неположенном месте, 3 раза — проезд на красный свет. На кадрах с камер за рулем обычно находился водитель артиста, а все штрафы оплачены Филиппом Киркоровым. Это говорит о том, что в вопросах погашения штрафов артист проявляет завидную дисциплину, а вот на дороге ведет себя по-другому. Если нужно спешить, значит для известного артиста законы не писаны», — отметил юрист.

Если разделить нарушения, кроме скоростных, на 9 лет, цифры выглядят в пределах статистики даже для дисциплинированных водителей, добавил собеседник Life.ru, Но 410 штрафов за скорость — тревожный сигнал, считает Хаминский. Это означает систематическое игнорирование ПДД: либо сам Киркоров поторапливает водителя, либо тот действует самостоятельно. В любом случае, по словам эксперта, подобное поведение создает угрозу для жизни людей на дорогах.

«Главная причина — ничтожность санкций для владельцев таких авто. До 2025 года штраф за превышение на 20–40 км/ч составлял 500 рублей, а при быстрой оплате — всего 250 рублей. Сейчас он увеличен до 750 рублей (со скидкой 25%), но для человека с доходами Киркорова это не стимул соблюдать закон. Общая сумма его штрафов — 414 тысяч рублей за 9 лет — сопоставима со стоимостью всего-навсего одного колеса Rolls-Royce», — добавил Хаминский.

Чтобы изменить ситуацию, нужны кардинальные меры, полагает эксперт. Во-первых, следует повысить минимальный штраф за превышение скорости до 5000 рублей. Во-вторых, за повторное нарушение в течение года установить штраф в 10 000 рублей. В-третьих, ввести балльную систему: 10 нарушений за год — лишение прав на 3 месяца.

«Пока штрафы остаются символическими для элитных автовладельцев, их машины будут и дальше угрожать безопасности на дорогах. Закон должен бить по карману, а не щекотать его», — заключил собеседник Life.ru.