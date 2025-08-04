Киркоров накопил свыше 500 штрафов за нарушение ПДД
Постньюс: Rolls-Royce Киркорова накопил более 500 штрафов за нарушение ПДД
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На принадлежащем Филиппу Киркорову Rolls-Royce Ghost зарегистрированы 502 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Постньюс».
Автомобиль, купленный певцом в 2016 году, чаще всего попадал в объектив дорожных камер из-за превышения скорости — таких случаев зафиксировано 410. Кроме того, выписывались штрафы за игнорирование дорожных знаков и разметки (44 раза), неправильную парковку (23 раза), а также за проезд на красный сигнал светофора (трижды).
По данным издания, на большинстве снимков с камер за рулём находился не сам артист, а его водитель. При этом все штрафы уже полностью оплачены.
Ранее стало известно, что блогерша Дилара является злостным нарушителем ПДД. Девушка регулярно получает штрафы за вождение своего Mercedes-Benz и по последним данным их сумма достигла 40 тысяч рублей.