Киркоров накопил свыше 500 штрафов за нарушение ПДД

На принадлежащем Филиппу Киркорову Rolls-Royce Ghost зарегистрированы 502 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Постньюс».

Автомобиль, купленный певцом в 2016 году, чаще всего попадал в объектив дорожных камер из-за превышения скорости — таких случаев зафиксировано 410. Кроме того, выписывались штрафы за игнорирование дорожных знаков и разметки (44 раза), неправильную парковку (23 раза), а также за проезд на красный сигнал светофора (трижды).

По данным издания, на большинстве снимков с камер за рулём находился не сам артист, а его водитель. При этом все штрафы уже полностью оплачены.