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4 августа, 08:18

Киркоров накопил свыше 500 штрафов за нарушение ПДД

Постньюс: Rolls-Royce Киркорова накопил более 500 штрафов за нарушение ПДД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На принадлежащем Филиппу Киркорову Rolls-Royce Ghost зарегистрированы 502 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Постньюс».

Автомобиль, купленный певцом в 2016 году, чаще всего попадал в объектив дорожных камер из-за превышения скорости — таких случаев зафиксировано 410. Кроме того, выписывались штрафы за игнорирование дорожных знаков и разметки (44 раза), неправильную парковку (23 раза), а также за проезд на красный сигнал светофора (трижды).

По данным издания, на большинстве снимков с камер за рулём находился не сам артист, а его водитель. При этом все штрафы уже полностью оплачены.

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Ранее стало известно, что блогерша Дилара является злостным нарушителем ПДД. Девушка регулярно получает штрафы за вождение своего Mercedes-Benz и по последним данным их сумма достигла 40 тысяч рублей.

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Мария Любицкая
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