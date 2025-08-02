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Регион
2 августа, 11:16

Виновник страшной гибели фотографа Киркорова и Билана взят под стражу

Арестован водитель, насмерть сбивший звёздного фотографа Юсипов в Москве

Арестован водитель, из-за которого погиб фотограф Юсупов. Обложка © Прокуратура города Москвы

Арестован водитель, из-за которого погиб фотограф Юсупов. Обложка © Прокуратура города Москвы

В Москве арестовали водителя автомобиля, по вине которого погиб мотоциклист, звёздный фотограф Рафаэль Юсипов. 30-летнему мужчине уже предъявлено обвинение, сообщили в столичной прокуратуре.

Мотоцикл, на котором ехал звёздный фотограф Рафаэль Юсипов. Фото © Прокуратура города Москвы

Мотоцикл, на котором ехал звёздный фотограф Рафаэль Юсипов. Фото © Прокуратура города Москвы

«В судебном заседании он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал полностью», — говорится в сообщении.

Водитель обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

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Напомним, что 31-летний фотограф Рафаэль Юсипов скончался в результате страшной аварии на Варшавском шоссе Москвы. При развороте водитель не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего произошло столкновение. Фотограф Филиппа Киркорова и Димы Билана был госпитализирован с множественными переломами и тяжёлыми травмами, но спасти его не удалось.

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Наталья Афонина
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