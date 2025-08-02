Виновник страшной гибели фотографа Киркорова и Билана взят под стражу

В Москве арестовали водителя автомобиля, по вине которого погиб мотоциклист, звёздный фотограф Рафаэль Юсипов. 30-летнему мужчине уже предъявлено обвинение, сообщили в столичной прокуратуре.

Мотоцикл, на котором ехал звёздный фотограф Рафаэль Юсипов. Фото © Прокуратура города Москвы

«В судебном заседании он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал полностью», — говорится в сообщении.

Водитель обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.