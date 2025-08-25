У экс-замдиректора ГВСУ №4 Сметанюка арестовали имущество на 143 млн
На имущество бывшего замдиректора ФГУП «ГВСУ №4» Минобороны РФ Ивана Сметанюка наложен арест на сумму 143 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
СК расследует дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2019 году Сметанюк отвечал за контроль и организацию строительства объектов в Хабаровском крае по контрактам с ООО «Креатив» на общую сумму более 650 млн рублей.
Однако в 2019–2020 годах он не обеспечил должного исполнения договоров. В результате работы были проведены с грубыми нарушениями, а Минобороны понесло ущерб свыше 650 млн рублей.
Арест имущества, как уточнили в СК, произведён для обеспечения приговора и возможного взыскания штрафов и компенсаций.
Напомним, экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков был задержан в Москве в июле прошлого года. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который тоже проходит по делу о получении крупной взятки.