У экс-замдиректора ГВСУ №4 Сметанюка арестовали имущество на 143 млн

На имущество бывшего замдиректора ФГУП «ГВСУ №4» Минобороны РФ Ивана Сметанюка наложен арест на сумму 143 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

СК расследует дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2019 году Сметанюк отвечал за контроль и организацию строительства объектов в Хабаровском крае по контрактам с ООО «Креатив» на общую сумму более 650 млн рублей.

Однако в 2019–2020 годах он не обеспечил должного исполнения договоров. В результате работы были проведены с грубыми нарушениями, а Минобороны понесло ущерб свыше 650 млн рублей.