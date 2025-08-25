Флаг США на груди героя: В Ессентуках вызвал скандал патриотический баннер со странной деталью

В Ессентуках на заборе школы №11, недавно переименованной в честь Героя России Ивана Каширина, появился патриотический баннер с неожиданной деталью. На груди изображённого на плакате солдата оказался флаг США.

Об этом сообщили жители города, а фото распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В администрации пояснили, что флаг нарисовали вручную неизвестные.

«Цвет чернил и неровность линий указывает на штриховку поверх готового полотна. На согласованном макете подобного атрибута не было», — рассказали в мэрии нашим коллегам из «Газеты.ru».