Стив Возняк выступит на форуме в Москве
Стив Возняк. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC
Соучредитель компании Apple Стив Возняк примет участие в форуме «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС», который пройдёт в Москве 17–18 сентября. Об этом Life.ru сообщили организаторы.
Возняк, известный как создатель компьютеров Apple I и Apple II, расскажет об эволюции технологий, проведя параллели между революцией ПК и современным этапом развития ИИ и роботов.
«Мы стоим на пороге будущего, о котором раньше можно было только мечтать или читать в научной фантастике. Вместе с большими техническими изменениями приходит большая ответственность. Сегодняшний прогресс – ИИ и роботы – это уже не просто инструменты. Это потенциальные партнеры для человека, а возможно, и конкуренты. Нам необходимо создать открытый глобальный диалог, как это было в начале развития эры ПК, но на совершенно новом уровне», – отметил Стив Возняк.
Возняк – инженер, соучредитель Apple, изобретатель компьютеров Apple I и Apple II, которые заложили основу индустрии персональных компьютеров. Возняк указан как единственный изобретатель в четырех патентах Apple. Лауреат Национальной медали технологий (США), член Зала славы изобретателей, филантроп.