Россия развернула на границе 21 фуру со сливами, персиками и виноградом из Армении

Россельхознадзор подтвердил данные о возвращении в Армению фур с экспортируемыми в Россию товарами, но не сотен, а чуть более 20. В пресс-службе ведомства заявили РБК, что речь идёт о подкарантинных грузах.

По информации Россельхознадзора, в период с 22 по 24 августа в Россию из Армении поступило 146 транспортных средств с подкарантинной продукцией, возвращено было 21. Решение развернуть фуры с грузом из Армении стало несоблюдение российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции.