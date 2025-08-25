Мессенджер MAX
25 августа, 14:47

Россия развернула на границе 21 фуру со сливами, персиками и виноградом из Армении

РБК: Россельхознадзор вернул в Армению 21 фуру с подкарантинным грузом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Россельхознадзор подтвердил данные о возвращении в Армению фур с экспортируемыми в Россию товарами, но не сотен, а чуть более 20. В пресс-службе ведомства заявили РБК, что речь идёт о подкарантинных грузах.

По информации Россельхознадзора, в период с 22 по 24 августа в Россию из Армении поступило 146 транспортных средств с подкарантинной продукцией, возвращено было 21. Решение развернуть фуры с грузом из Армении стало несоблюдение российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции.

Напомним, армянский оппозиционный депутат утверждал, что сотни грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, направлявшихся из Армении в Россию, были вынуждены вернуться. Он писал, что фуры со сливами, персиками и виноградом разворачивают на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии, а перевозчикам сообщают о проблемах с фитосанитарным контролем.

Анастасия Никонорова
