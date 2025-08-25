«Публику и родину не меняю»: Леонтьев высказался о возвращении на сцену в Казани

Известный певец и артист Валерий Леонтьев прибыл в Казань для участия в репетициях «Новой волны 2025». Super делится эксклюзивными фото.Наши коллеги запечатлели момент, как звезда выходит из машины.

Валерий Леонтьев прибыл в Казань. Видео © Telegram / Super.ru

Это выступление станет для Леонтьева первым за много лет масштабным выходом на публику. Как пояснил сам певец, которому исполнилось 76 лет, на концерт его побудило приехать личное предложение Игоря Крутого.

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Своё отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь. Быть тем Леонтьевым, в которого верят», — приводит его слова сайт MK.ru.

Примечательно, что до этого Леонтьев сознательно избегал крупных шоу, ограничиваясь камерными выступлениями в столице и за рубежом.