Валерий Леонтьев вернулся в Россию — видео

Игорь Крутой опубликовал видео с вернувшимся в Россию Валерием Леонтьевым, отметив, что певец снова готов выйти на сцену. Он рассказал, что певец проинспектировал аудитории, концертный зал, его офис и с удовольствием поработал в студии, а также, исполнил новые частушки.

Игорь Крутой опубликовал видео с вернувшимся в Россию Валерием Леонтьевым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorkrutoy65

«Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому Человеку! Сколько в нём порядочности, скромности и интеллекта, что является большой редкостью в нашем мире, но он вот такой-Валерий Леонтьев, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!!!», — подписал он видео.

Леонтьев выступит в конце месяца на фестивале «Новая волна» в Казани, радуя поклонников своим живым исполнением и энергетикой. В прошлом году он объявил об уходе со сцены, но для давнего друга сделает исключение