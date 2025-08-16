Валерий Леонтьев вернулся в Россию — видео
Композитор Игорь Крутой показал возвращение певца Валерия Леонтьева на сцену
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Игорь Крутой опубликовал видео с вернувшимся в Россию Валерием Леонтьевым, отметив, что певец снова готов выйти на сцену. Он рассказал, что певец проинспектировал аудитории, концертный зал, его офис и с удовольствием поработал в студии, а также, исполнил новые частушки.
«Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому Человеку! Сколько в нём порядочности, скромности и интеллекта, что является большой редкостью в нашем мире, но он вот такой-Валерий Леонтьев, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!!!», — подписал он видео.
Леонтьев выступит в конце месяца на фестивале «Новая волна» в Казани, радуя поклонников своим живым исполнением и энергетикой. В прошлом году он объявил об уходе со сцены, но для давнего друга сделает исключение
Ранее Леонтьев впервые прокомментировал своё возвращение на сцену, выразив радость по поводу приглашения от Игоря Крутого и подчеркнув внимание композитора к фестивалю «Новая волна». Он вспомнил 80-е годы, когда фестиваль назывался «Юрмала» и все стремились попасть на него в качестве артистов или зрителей, отметив, что сегодня «Новая волна» проходит в Казани — древнем русском городе с богатой и сложной историей.