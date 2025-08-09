Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 06:07

«Это счастье!» Леонтьев с трепетом ждёт встречи с любимыми зрителями в древнем русском городе

Певец Валерий Леонтьев впервые объяснил решение выступить на фестивале в Казани

Валерий Леонтьев. Обложка © Wikipedia / Okras

Валерий Леонтьев. Обложка © Wikipedia / Okras

76-летний народный артист РФ Валерий Леонтьев впервые публично высказался о своём предстоящем выступлении в России. Он сообщил, что рад приглашению Игоря Крутого, который с большой заботой относится к фестивалю «Новая волна».

«Отчётливо помню 80-е, когда фестиваль назывался «Юрмала» и все стремились попасть на него в качестве артистов или зрителей. Сегодня у «Новой волны» другая география: Казань — древний русский город с богатейшей и сложной историей, очень интересный. Но суть фестиваля остаётся прежней — дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов», — сказал певец сайту MK.ru добавив, что для него большая честь и счастье снова выступить для любимых зрителей.

Артист завершил свою гастрольную деятельность ещё в 2019 году, отметив это событие триумфальными концертами в Кремле и Санкт-Петербурге. Выступления были также посвящены его 70-летию. После этого долгое время исполнитель не появлялся на сцене. Однако в ноябре 2024 года Леонтьев принял участие в юбилейных концертах Игоря Крутого.

Вилла за $11 млн в Майами и тайные выступления в России: двойная жизнь престарелого Леонтьева
Вилла за $11 млн в Майами и тайные выступления в России: двойная жизнь престарелого Леонтьева

Напомним, что в этом году артист действительно выйдет на сцену Казани в рамках фестиваля «Новая волна», который пройдёт с 21 по 26 августа. В программу войдут «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зелёный свет» и «Ты меня не забывай». Выступление легенды эстрады состоится благодаря личной просьбе Игоря Крутого

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Валерий Леонтьев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar