Майами, Москва и, возможно, Испания: Life.ru рассказывает, где спрятаны миллионы Леонтьева

Роскошная вилла за $11 млн в Майами — далеко не единственный актив Валерия Леонтьева. По данным Life.ru, у народного артиста остаётся дорогая недвижимость и в России, и за её пределами. В Москве за певцом числится трёхэтажная квартира площадью 230 кв.м в Колокольниковом переулке. Это один из самых дорогих районов столицы: цена квадратного метра здесь превышает 600 тысяч рублей, а общая стоимость апартаментов приближается к 150 млн рублей.

Кроме того, в распоряжении Леонтьева остаётся автопарк премиум-класса — Range Rover с «красивыми» номерами и Mercedes-Benz S580 Maybach. За рулём артист не ездит: у него несколько личных водителей.

По данным из испанских реестров, полный тёзка певца зарегистрировал компанию в Аликанте. В своё время СМИ писали, что Леонтьев приобрёл недвижимость в Испании после продажи особняка в подмосковной Валентиновке. Официального подтверждения владения виллой в Европе нет, но ряд признаков указывает на наличие активов в Евросоюзе.

Несмотря на заявления о завершении карьеры, артист продолжает жить по-артистически: между океаном, люксовой недвижимостью и частными выступлениями.