Пока Леонтьев поёт — жена зарабатывает: Кто платит за гламурную жизнь звезды в Америке
Life.ru выяснил, кто обеспечивает роскошную жизнь Валерия Леонтьева в США
Валерий Леонтьев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / valera_leontiev
Несмотря на редкие выходы на сцену, Валерий Леонтьев продолжает жить на широкую ногу. Как выяснил Life.ru, значительную часть дохода семьи приносит его супруга Людмила Исакович. До недавнего времени на их вилле в пригороде Майами была зарегистрирована компания MUZA MARIN INC, а сейчас бизнес Исакович продолжается под другими именами — в частности, в виде гостиницы и элитного груминг-салона для собак.
Фирмы Legaro и Veilan, ранее расположенные в Корал-Гейблс, ориентированы на обеспеченных американцев. К услугам клиентов — люксовый уход за питомцами, стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. По словам источников, среди клиентов жены артиста — состоятельные соседи и звёзды.
На фоне слухов о якобы «финансовом крахе» певца выясняется: Леонтьеву далеко до банкротства. В распоряжении семьи — недвижимость в США и России, дорогие авто, а обеспеченная супруга позволяет артисту выступать исключительно по особым случаям, включая частные вечеринки и мероприятия близких друзей.
Ранее Life.ru писал, что певец вместе с супругой Людмилой Исакович обитает на роскошной вилле в районе Сёрфсайд, пригороде Майами, между Бэл-Харбор и Майами-Бич. Дом звезды расположен на острове Бискайя — прямо на берегу залива Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA на сегодняшний день оценивается в $11 млн.