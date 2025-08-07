Пока Леонтьев поёт — жена зарабатывает: Кто платит за гламурную жизнь звезды в Америке

Несмотря на редкие выходы на сцену, Валерий Леонтьев продолжает жить на широкую ногу. Как выяснил Life.ru, значительную часть дохода семьи приносит его супруга Людмила Исакович. До недавнего времени на их вилле в пригороде Майами была зарегистрирована компания MUZA MARIN INC, а сейчас бизнес Исакович продолжается под другими именами — в частности, в виде гостиницы и элитного груминг-салона для собак.

Фирмы Legaro и Veilan, ранее расположенные в Корал-Гейблс, ориентированы на обеспеченных американцев. К услугам клиентов — люксовый уход за питомцами, стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. По словам источников, среди клиентов жены артиста — состоятельные соседи и звёзды.

На фоне слухов о якобы «финансовом крахе» певца выясняется: Леонтьеву далеко до банкротства. В распоряжении семьи — недвижимость в США и России, дорогие авто, а обеспеченная супруга позволяет артисту выступать исключительно по особым случаям, включая частные вечеринки и мероприятия близких друзей.