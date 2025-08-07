Вилла за $11 млн в Майами: Life.ru узнал о роскошной недвижимости Леонтьева

76-летний Валерий Леонтьев ведёт уединённую жизнь в США, но на скромность не жалуется. Как выяснил Life.ru, певец вместе с супругой Людмилой Исакович обитает на роскошной вилле в районе Сёрфсайд, пригороде Майами, между Бэл-Харбор и Майами-Бич. Дом звезды расположен на острове Бискайя — прямо на берегу залива Бискейн.

По данным американских риелторов, двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA на сегодняшний день оценивается в $11 млн. При этом в 2014 году супруги приобрели его в три раза дешевле. На участке почти 16 соток — гараж, тренажёрный зал, лифт, мраморные полы, кожаная мебель и элитная отделка.

Если Леонтьев решит сдавать жильё, арендаторам придётся выложить около $55 тыс. в месяц — именно в такую сумму оценивается аренда аналогичной недвижимости в этом районе.

До недавнего времени на этом адресе была зарегистрирована и компания жены певца — MUZA MARIN INC. Сейчас фирма ликвидирована, но Людмила Исакович продолжает вести бизнес в США, владеет гостиницей и салоном груминга для элитных собак.