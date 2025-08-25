Мессенджер MAX
25 августа, 15:06

Россиянам объяснили, почему приметы и суеверия иногда срабатывают

Психолог Искра: Приметы работают из-за эффекта самосбывающегося пророчества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Многие россияне при решении финансовых вопросов, предпочитают ориентироваться не на холодный расчёт, а на приметы и суеверия, которые иногда даже работают. Однако дело совсем не в мистике, уверена доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Она подчеркнула в интервью «Вечерней Москве», что в некоторых случаях приметы срабатывают благодаря эффекту самосбывающегося пророчества. То есть чем искреннее человек верит в успех, тем больше шагов он предпринимает для достижения результата.

«Если человек искренне верит, он начинает действовать более уверенно и целеустремлённо, что в итоге повышает шансы на успех. Но без активных действий никакая примета не приведёт к желаемому результату», — отметила эксперт.

Бабушки лечились цветом одежды и жили до 90 лет — вот их секреты, которые работают до сих пор
