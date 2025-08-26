Российские военные отразили удар украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

Российские системы противовоздушной обороны в течение последних суток нейтрализовали 191 беспилотный летательный аппарат украинских ВС, а также перехватили крылатую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом успехе в своем официальном телеграм-канале проинформировала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее Life.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили за ночь 43 украинских беспилотника. Воздушные цели ликвидированы над пятью субъектами РФ: над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями сбито по 6 БПЛА, над Волгоградской — 5, а над Брянской — 4 летательных аппарата.