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Опубликовано 26 августа 2025, 10:53

Российские военные отразили удар украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

ВС РФ за сутки сбили 191 беспилотник ВСУ и ракету Нептун

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские системы противовоздушной обороны в течение последних суток нейтрализовали 191 беспилотный летательный аппарат украинских ВС, а также перехватили крылатую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом успехе в своем официальном телеграм-канале проинформировала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 191 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили за ночь 43 украинских беспилотника. Воздушные цели ликвидированы над пятью субъектами РФ: над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями сбито по 6 БПЛА, над Волгоградской — 5, а над Брянской — 4 летательных аппарата.

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Александра Мышляева
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