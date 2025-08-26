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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 11:27
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Российский десантник рассказал о схватке с польскими и румынскими наёмниками ВСУ

РИАН: Российские десантники вступили в бой с наёмниками из Польши и Румынии

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские штурмовые отряды вступили в бой с подразделениями ВСУ, в составе которого находились польские и румынские бойцы. Об этом рассказал десантник с позывным Зема из группировки «Днепр».

Он также отметил, что, по его наблюдениям, уровень морального духа среди польских и румынских наёмников является крайне низким. Боец указал, что эти люди воюют исключительно ради денег, в то время как российские военные сохраняют высокий боевой настрой, поскольку защищают своё отечество и борются против нацизма и национализма.

«Морального духа нет никакого, наемники, они идут чисто за деньги. У нас моральный дух. Мы отстаиваем свое отечество. Свою родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма», — приводит слова бойца РИА «Новости».

Колумбийские наёмники признались, что воевали на стороне ВСУ за деньги
Колумбийские наёмники признались, что воевали на стороне ВСУ за деньги

Ранее Life.ru писал, что польский наёмник, вступивший в ВСУ из-за любви к украинке, переметнулся на сторону ВС РФ. Он рассказал, что хотел стать героем в её глазах, посему и подписал контракт, однако затем понял, что решение оказалось не самым мудрым.

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Никита Никонов
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