Российские штурмовые отряды вступили в бой с подразделениями ВСУ, в составе которого находились польские и румынские бойцы. Об этом рассказал десантник с позывным Зема из группировки «Днепр».

Он также отметил, что, по его наблюдениям, уровень морального духа среди польских и румынских наёмников является крайне низким. Боец указал, что эти люди воюют исключительно ради денег, в то время как российские военные сохраняют высокий боевой настрой, поскольку защищают своё отечество и борются против нацизма и национализма.

«Морального духа нет никакого, наемники, они идут чисто за деньги. У нас моральный дух. Мы отстаиваем свое отечество. Свою родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма», — приводит слова бойца РИА «Новости».